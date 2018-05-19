O şirket iflas etti!

Facebook verilerinin sızdırılmasıyla birlikte gündeme gelen Cambridge Analiytica itibar zedelenmesi nedeniyle müşterilerini kaybetti.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 19:39

Cambridge Analytica (CA) 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerini usulsüzce kullanarak politik seçimlerde sonuçları etkilemek amacıyla kullanmasından ötürü iflasın eşiğine geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, mayıs itibari ile iflas başvurusunda bulunacağı medyada çıkan haberlerde yer aldı. Şirketin kapanmış olması Facebook kullanıcılarının verilerini nasıl kullandıklarına dair soruşturma devam edecek.

İki seçimi birden etkilemiş olabilir

Facebook tarafından gelen açıklamada bir kişilik testi aracılığıyla verilerin toplanıp Cambridge Analytica’ya verildiğini açıklanmıştı. Şirketin Donald Trump’un seçim kampanyası için çalışan bir şirket olduğu biliniyor ve bu verileri de 2016 ABD Başkanlık seçimi ile birlikte Brexit Referandumunun sonuçlarını etkilemek için kullanma iddiasıyla suçlanıyor.

Eski çalışan duyurdu

Cambridge Analytica’nın eski çalışanlarından olan Christopher Wylie’nin skandalı ortaya atması ve tüm bildiklerini açıklamasıyla dev skandal gündeme gelmişti. Peşinden Şirketin CEO’su işten atılması ve hemen ardından Mark Zuckerberg’in ABD senatörlerine karşı ifade verip açıklama yapmasına kadar giden olaylar silsilesi birbirini takip etti. Wylie aynı zamanda tanık sıfatı ile senatoda bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken büyük oranda imaj zedelenmesi yaşayan Cambridge Analytica basında yer alan haberlerinde de etkisiyle müşterilerini bir bir kaybetti ve iflasın eşiğine geldi.