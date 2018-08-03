O Ses Türkiye'de Beyaz sürprizi

Beyaz Show'u bitiren Beyazıt Öztürk'ün yeni sezonda O Ses Türkiye'de yer alacak.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 10:15

Yıllardır Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’u bitiren Beyazıt Öztürk’ün yeni adresi belli oldu. İddiaya göre Öztürk yeni sezonda O Ses Türkiye'de yer alacak.

22 yıl Beyaz Show’u sundu

Yeni sezonda bomba transferler yapan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8’de katıldığı canlı yayında bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ilıcalı’nın “Bomba 1-2 transferimiz daha var ama şimdi söylemeyeceğim” sözleri sonrasında bu isimlerin kim olduğu netleşmeye başladı. 22 yıldır Beyaz Show’u sunan Beyazıt Öztürk “O Ses Türkiye” ekibine katıldı.

Acun'dan çıklama

Sürpriz transfer hakkında konuşan Acun Ilıcalı, Beyaz’ın hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim olduğunu, hangi pozisyon olacağına gelecek haftalarda birlikte karar vereceklerini, kendisi için önemli olanın Beyaz’ın O Ses Türkiye ailesinde olması olduğunu, Öztürk’ün Türkiye’nin önemli bir ismi olduğunu, bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inandığını, onun stüdyoda olacak olması kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.