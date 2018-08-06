O sahnenin aslı ne? TRT Çocuk açıkladı

TRT Çocuk’tan Maysa ve Bulut isimli çizgi filmdeki eşek sahnesini çarpıtarak sosyal medyaya servis edenlere cevap geldi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 08:17

TRT Çocuk’ta yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filmdeki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Büyük tartışma konusu olan görüntülerde bir kişinin eşeğe cinsel istismar bulunduğu iddia edildi. Bu asılsız iddiaların ardından TRT Çocuk olayın aslını anlatan bir açıklama yaptı.

Bilinçli olarak servis edildi iddiası

Açıklamada, görüntünün sosyal medya hesapları üzerinden provokasyon amaçlı bilinçli bir şekilde servis edildiği, TRT Çocuk kanalına iftira dolu bir kampanya yapıldığı belirtildi.

Olayın aslı ne?

TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlandığını, bazı haber siteleri de bu hastalıklı zihniyetin maksatlarına ortak olarak TRT Çocuk kanalına yönelik büyük bir iftiraya yayınlarında yer verdiği ifade edildi.



Maysa ve Bulut’ta görüntünün üzerine yağmur efekti hissi vermek için karartma, esinti ile YouTube'daki çözünürlüğün düşük olması sahnenin flulaşmasına neden olmuştur. #trtcocuk #maysavebulut pic.twitter.com/DH3v4MFvWq — TRT Çocuk (@trtcocuk) 5 Ağustos 2018

“Bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/BTbnDb7WTn — TRT Çocuk (@trtcocuk) 5 Ağustos 2018

Açıklamada, “Kendi sapık yaklaşımlarını; TRT Çocuk ve yörüklerin hayatının anlatıldığı "Maysal ve Bulut" çizgi filmini de alet eden bu aşağılık iftirayı, bütün varlığımızla ve inancımızla reddediyoruz.TRT Çocuk kanalına bu türden iftiralarla dil uzatmaya tevessül edenleri milletimiz huzurunda bir kez daha lanetlediğimizi tekrarlamak istiyoruzGerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.