O paylaşım Berna Laçin'in başını yaktı

Çocuklara cinsel istismar haberlerinin alevlendiği günlerde sosyal medya hesabından tartışmalı bir paylaşım yapan Berna Laçin hakkında dava açıldı.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 11:10

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeni ile “halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis istemi ile hakkında dava açıldı.

Hakkında dava açıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeni ile Berna Laçin hakkında, "halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Laçin ne demişti?

İdam tartışmalarının alevlendiği günlerde Twitter’dan paylaşım yapan Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' ifadelerini kullanmıştı.

Geri adım attı

Başta ünlü türkücü Alişan’ın göstermiş olduğu sert tepkiler sonrasında Berna Laçin,''İslamiyet ile ilgili tek kelime etmedim, kendi dinime niye laf edeyim! Deli miyim! Medine’yi bir şehir olarak söyledim! İçindeki kutsalı ayrı şehirlerin bugün ki toplum düzeni içinde yaşayanlar ayrı! Medine’de yaşayan Arapları kutsal saymak nasıl bir anlayış! Art niyetin de böylesi!'' açıklamasında bulunmuştu.