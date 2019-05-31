O parti, CHP'nin adayını destekleyeceğini ilan etti!

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, 23 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu ve İmamoğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 15:05

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz; 23 Haziran’ın Türkiye’nin dönüm noktası olduğunu, CHP ile birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.

Yassıada'nın, mağduriyetin ifadesi olduğunu kaydeden Öz, "İktidar, sağ olsun, sahip çıkıyor ama böyle sahip çıkılmaz. Adanın son halini biliyorsunuz. Adayı 'Demokrasi adası yapacağız' dediler, tatil kampına çevirdiler. Adanın güzelim yeşilliklerini mahvetmişler. Bizim içimiz sızladı" diye konuştu.

''23 Haziran Türkiye'nin dönüm noktasıdır''

İstanbul'da, 23 Haziran'da tekrarlanacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP'yi destekleyeceklerini belirten Vecdet Öz, "Adalet Partililer; adalete inanır, adalet yolunda ilerler, milletin ağzına ve bakışına bakar. 23 Haziran, Türkiye'nin dönüm noktasıdır.

“CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz"

Türkiye'nin kader günüdür. Bu bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Bu mesele milli iradenin tecelli etmesi ile ilgili bir meseledir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu değerlere, kırmızı çizgilere sahip çıktığı için CHP ile birlik ve beraberlik içindeyiz" dedi.