O özellikle dünyada bir ilk!

Apple yeni nesil telefonla kullanıcılarına daha hızlı ve daha verimli bir mobil cihaz sunmuş olacak.

Güncellenme 23 Mayıs 2018 13:26

Üretimi Tayvan’da gerçekleşen ve bu yıl satışa sunulacak olan yeni nesil iPhone’ler güç verecek Apple A12 işlemcisine sahip olacak ve ilk kez iPhone’da 7 nanometre bulunacak.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) tarafından Apple’ın yeni iPhone modelleri için geliştirdiği A12 işlemciler üretilmeye başlandı. Teknoloji gündeminde yer alan haberlere göre ilk 7 nanometre (nm) mimarli mobil işlemci A12 iPhone’ler olacak. Mevcut iPhone’ler 10 nm işlemci ile çalışırken 7 nm mimarisi ile yeni iPhone’lar daha hızlı ve kullanıcı için daha verimli bir hale gelmiş olacak.

Samsung’da 7 nm üzerine çalışıyor

Apple şuan 7 nm işlemci üzerine çalışmalar yapan tek marka değil. Geçtiğimiz günlerde Samsung’da 7 nm işlemci üzerine çalışmalarda bulunduğunu açıkladı. Bu konuda yapılan çalışmalara yönelik cihazların ise 2019 yılında piyasaya sunulması bekleniyor. TSMC tarafından Apple’ın bu yıl ürettiği 7 nm teknolojisini kullanması ve önümüzdeki yıl çıkması olası olan A13 işlemci için de Samsung ile çalışması bekleniyor.

Yeni modellerin kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlayacağı bekleniyor. Başta hızlı bir işlemciye sahip bir mobil cihaz olması yapılan işlemlerin kolay bir şekilde tamamlanmasına imkan sağlanmış olacak.