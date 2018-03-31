O özellik geri döndü!

Instagram tarafından askıya alınan Giphy entegrasyonu geri döndü.

Güncellenme 31 Mart 2018 13:25

Irkçı bir GIF olması nedeniyle askıya alınan Giphy entegrasyonunu yeniden devreye sokan Instagram, kullanıcılarını sevindirdi.

Giphy program üzerinde yaptığı kontroller ve önlemlerle yüklenen içerikleri denetim altına aldı. Böylece Instagram üzerinden paylaşılan hikayelerde yeniden gif eklenebilecek.

Bilindiği üzere ırkçı içeriklere yer vermesi nedeniyle Instagram GIF ekleme özelliği olan ve görsellerin üzerine hareketli emojiler seçilen Giphy entegrasyonuna, Instagram engellemişti. Ancak yapımcı şirket gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Instagram o özelliği tekrar kullanıcıların imkanına sundu.

İlk Snapchat durdurdu

İlk uygulamayı Snapchat durdurmuştur ardından Instagram durdurma kararı almıştı. Giphy tarafından gelen açıklamada mevcut ırkçı içeriğin silindiği hemen ardından tüm giflerin gözden geçirildiği herhangi bir duruma imkan tanımadan sıkı incelemelerin yapıldığı belirtilmişti. Aynı zamanda bundan sonra benzer bir durumla tekrar karşı karşıya kalmamak için yeni eklenen tüm giflerin daha sıkı bir incelemeden geçeceği sözünü verdi.

Sıkı iş birliği

Instagram ve Giphy ekibi arasında sıkı bir iş birliği ile uygulanan yeni moderasyon yöntemlerinin yeterince denetim altında olduğu belirtildi. Eski özellik kademeli olarak kullanıcıların kullanımına tekrar sunuldu. Henüz tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayan eski özellik zamanla tüm Instagram kullanıcıları tarafından kullanılmış olacak. Haraketli görsel uygulaması Giphy henüz Snapchat uygulamalarına girmemiş gibi görünüyor olsa da önümüzdeki günlerde Snapchat tarafından da kullanıcılarına sunması bekleniyor.