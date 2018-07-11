O özellik aktif hale geldi!

Uzun zamandır beklenen ‘Bana Soru Sor’ özelliği dün geceden itibaren tüm kullanıcıların uygulamalarında aktif hale geldi.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 14:14

Geçtiğimiz haftalardan bugüne kadar test aşamalarının devam ettiği ‘Bana Soru Sor’ özelliği dün geceden itibaren kullanılabilir duruma geldi. Kullanıcılar arasında etkileşimi artırmayı hedefleyen bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların hikaye kısmında mesaj atmak yerine direk özel soru sor kutusuna dilediğiniz soruyu sormuş olacaksınız.

‘Bana Soru Sor’ özelliği nedir, ne işe yarar?

Uygulamanın yeni özelliğini renk ve arka plan olarak özelleştirerek soru kutularını da kullanarak, yeni özelliği kendinize göre görsel uygun görsel formatta takipçilerinize sunacaksınız. Kullanıcıların aktif olur olmaz yoğun olarak kullanmaya başladığı bu özellik hikayeler bölümünden özel mesaj yoluyla karşılık vermek yerine soru yönelterek karşılık vermeyi sağlıyor.

Her geçen gün yepyeni bir özellikle kullanıcı karşısına çıkan Instagram, bu yeni özelliği ile de kullanıcılar uygulamada daha fazla aktif olacaklar gibi görünüyor.