O oyuncu Galatasaray'a geri dönüyor

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan Birhan Vatansever yuvaya geri dönüyor.

Güncellenme 31 Temmuz 2018 17:19

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrılan Birhan Vatansever yuvaya geri dönüyor. Bandırmaspor formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için anlaşma sağlandı.

2020 yılına kadar sözleşme imzalamıştı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’dan gönderilen Birhan Vatansever 2. Lig ekibi Bandırmaspor ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Oyuncu için Bandırmaspor'dan bonservis alınmadı ancak sözleşmesine bir sonraki satıştan gelecek rakamın yüzde 50'si Galatasaray'ın maddesi konuldu.

"500 bin TL'ye Galatasaray'a döner"

Sözleşmesinde "500 bin TL'ye Galatasaray'a döner" maddesi bulunan futbolcu, sarı-kırmızılıların bu rakamı ödemesiyle yuvaya döndü.