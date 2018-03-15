O örgüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesini hedefine koymuş!

PKK uzantısı olan TAK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğulları ve damatlarını suikast listesine almış

Güncellenme 15 Mart 2018 11:14

PKK'nın uzantısı olan TAK'a yapılan operasyonlarda örgütün gizli suikast planları deşifre oldu. Savcılığın ve emniyetin ele geçirdiği bulgularda TAK'ın Gülşen Bahadır, Mehmet Emin Töre ve Zozan Kutum ismindeki teröristlerinin bir hücre ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresindeki önemli isimlere suikast planladığı ortaya çıktı.

Fotoğraflara ulaşıldı

Daha önce Beşiktaş ile Vezneciler'deki saldırıları da üstlenen TAK'ın hedefine koyduğu isimlere ve bu hücreye mensup terör örgütü yöneticilerinin fotoğraflarına ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimler listede

PKK'nın uzantısı olan TAK'ın hedefindeki isimlerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğulları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve damadı Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Erdoğan'ın diğer damadı Selçuk Bayraktar ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ta hedefteki isimler arasındaydı.

Suikast planları deşifre oldu

Vodafone Park'ta 2016 yılında yapılan eylemle 46 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan hücre ve bu saldırının planlayıcıları arasında bulunan Zozam Kutum isimli terörist de ele geçirildi. Bu teröristte bulunan dökümanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine yönelik suikast planı yer alıyordu.

El yazısı ile yazılmış

Emniyetin ele geçirdiği ve ”döküman 5” adını verdiği belgelerin el yazısı ile kaleme alındığı ortaya çıktı. Olayın en ilginç yanı ise hedefteki isimlerin Latin alfabesi ile açıktan yazılmamış olması ve Slavların Kiril alfabesiyle kaleme alınmasıydı.

İsimler Kiril alfabesi ile yazılmış

Emniyet Kiril alfabesi ile yazılan isimleri çözümleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakındaki kişilerin hedefte olduğu bilgisine ulaştı.

Dijital verilere de ulaşıldı

Bu suikast planları, tutuklanan Mehmet Emin Töre, Zozan Kutum ve Gülşen Bahadır isimli teröristlerin evlerinde ele geçirildi. Ayrıca bu isimler flaş belleklerde ve el yazılarında yer alıyordu.

Vodafone Park eylemcisi de yakalandı

10 Aralık 2016'da İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında sonra MOBESE kameralarına takılan isim Zozan Kutum'da yakalanan isimler arasındaydı. Kutum; Kadri Kılınç ve Burak Yavuz'un canlı bomba olarak bindiği araçta arka koltukta oturduktan sonra patlamadan önce inen kişiydi. Düzenlenen saldırıda 39 polis 7 sivil olmak üzere toplamda 46 kişi Şehit olmuştu.

Vezneciler’deki eylemi yapan isim tutuklandı

Gülşen Bahadır'ın ise 7 Haziran 2016'da Vezneciler'de düzenlenen saldırının planlayıcısı olduğu ortaya çıktı. Eylem Yaşa adlı terör örgütü üyesi tarafından Çevik Şube Müdürlüğü'ne ait iki otobüsün geçişi esnasında bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda altısı polis, altısı sivil olmak üzere 12 kişi şehit olmuş, 44 kişi de yaralanmıştı.

5 kişi hariç hepsi tutuklandı

Emniyet, TAK hücrelerine baskın yaparak Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre ve Gülşen Bahadır önderliğindeki hücreyi çökerterek 52 kişi hakkında işlem yaptı. 5 kişi haricindeki herkes tutuklandı.

Savcı operasyonlara bizzat katıldı

Öte yandan teknik takip çalışmaları belirli bir aşamaya gelince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan bizzat yönetti. Ev baskınlarına bile katılan Savcı Bayhan, vatani görevini yaparken PKK'lılarla girdiği çatışmada yaralanmış ve gazi olmuştu.