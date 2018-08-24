O kurumlar da Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devletin yapısında büyük değişiklikler yapıldı.

Güncellenme 24 Ağustos 2018 20:46

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin yapısında olumlu yönde değişiklikler oldu. Yeni sisteme 10 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle hayata geçmişti. Bu kapsamda devletin yapısında değişiklik yapılmak üzere bazı KHK’lar yayımlanmıştı.

Çok sayıda kurum yeniden yapılandırıldı

Milliyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan 15 kararname ile Cumhurbaşkanlığı teşkilatı, bakanlıklara bağlı teşkilatlar, Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Yüksek Askeri Şüra, Devlet Arşivleri, Milli Saraylar, Resmi Gazete, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı yeniden yapılandırıldı, düzenlendi.

TRT Cumhurbaşkanlığı’na başlandı

Bu kararnamelerle ayrıca milletlerarası anlaşmaların onaylanması ve yayınlanması, genel kadro ve usulleri, üst kademe yöneticilerin atamalarına dair düzenlemeler yapıldı. 4 sayılı kararname ile ayrıca AFAD, TİKA, TRT, AA, Göç İdaresi, ÖSYM gibi bir dizi devlet kurumu da yeniden yapılandırıldı. TRT tamamen Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı da yeni dönemde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanarak önemli bir adım atıldı.

5 adet de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı

Son zamanlarda yayımlanan 42 kararla çok sayıda düzenleme yapıldı. Buna göre, şeker kotalarının belirlenmesinden, Adalet Bakanlığı'nın ihalelerine, Milli muharip uçaktan Saros körfezindeki kamulaştırmaya kadar birçok düzenleme de "Cumhurbaşkanı Kararı" ile yapıldı. ABD'nin yaptırımlarına karşın Türkiye'nin attığı ABD mallarına ek vergi kararı da 21 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile alındı. Bu dönemde 5 adet de Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

Onlarca atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz'da 2018/1" nolu atama kararı ile yeni kabinesini de duyurdu. Böylece yeni dönemin ilk "Cumhurbaşkanlığı Kararı" da yayınlanmış oldu. Bugüne kadar toplamda 153 cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanırken onlarca da atama yapıldı. Erdoğan bu dönemde kabinenin yanı sıra, YÖK ve Danıştay üyeleri, rektörler, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı'na atamalar gerçekleştirdi.

9 kurula daha atama yapılacak

Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı'na başdanışman olarak Fahri Kasırga, Zafer Çubukçu, Fecir Alptekin, Hasan Büyükdere, Veysel Bektaş, Haydar Ali Yıldız gibi isimler atandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na da Naci Ağbal atandı. Strateji ve Bütçe başkanlığının diğer birimlerine de atamalar gerçekleşti. Bürokrasinin en tepe noktası olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na da Metin Kıratlı atandı. İnsan Kaynakları Ofisi'nin başına Salim Atay, Yatırım Ofisi'nin başına da Arda Ermut atandı. Erdoğan'ın bayramdan sonra henüz bir atama yapılmayan Finans Ofisi ile Dijital Dönüşüm Ofisi ile oluşturulan 9 kurula atama yapması bekleniyor.