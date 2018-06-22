O kurum, 25 bin TL maaşla personel alacak!

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay, Yeni Havalimanı'na geçişte 25 bin TL maaşla en az bin pilot istihdam edileceğini söyledi.

Güncellenme 22 Haziran 2018 16:00

İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirten THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz" ifadesini kullandı.

Pilot adayları eğitime gönderildi

THY Pilot İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı, şirketin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Pilot istihdamı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çay, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla çalıştıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarını eğitimlere gönderdiklerini kaydetti.

25 bin TL maaşla işe başlayacaklar

Çay, pilot olmanın bilindiği kadar zor olmadığını ifade ederek, pilotların yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başladıklarını belirtti.

İki yıllık eğitim aldılar

THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar, filomuzda pilot olarak uçabiliyor. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor" diye konuştu.