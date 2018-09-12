O kızların babası Nihat Doğan'ı suçladı!

Nihat Doğan'ın alıkoyduğu iddia edilen 11 ve 16 yaşındaki kız çocuklarını babası ilk kez konuştu.

Güncellenme 12 Eylül 2018 10:02

Nihat Doğan'ın alıkoyduğu iddia edilen 11 ve 16 yaşındaki kız çocuklarını babası Kanal D habere açıklamalarda bulunarak, "Adli tıptan muayene talebimiz olacak" ifadelerini kullandı.

“Ahlaklı bir ama değil”

Olayla ilgili açıklama yapan baba, Nihat Doğan’ın çocukları eve getirerek kendisine zemin hazırladığını, iyi niyetli bir kişinin kafeye indirip çayını kahvesini söyleyip güle güle dediğini, daha önce de çocukların birkaç kez Nihat Doğan'ın yanına gittiğini, kız çocuğunun bekar bir erkeğin evinde ne işi olduğunu, bu kişinin ne gibi bir amacı olduğunu, bunun hiçbir ahlaklı amaç olmadığını söyledi.

“Kızlarım korktuğu için bana net bir şey söylemiyorlar"

“Nihat Doğan'ın, kız çocuklarına başka bir yaklaşımı olmuş mudur?" sorusuna cevap veren baba, 'Ben şüpheleniyorum ağabey. Benim çocuklarım bana bir şey söylemedi. Ama ben şüpheleniyorum. Adli tıptan da bir muayene talebimiz olacak ben bu işin peşini bırakmam. Kızlarım korktuğu için bana net bir şey söylemiyorlar" dedi.