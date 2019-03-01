O kişilerin pasaportundaki "idari tahdit" kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında; 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.

Güncellenme 01 Mart 2019 11:58

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında; daha önce pasaportuna idari tahdit uygulanan 155 bin 350 kişinin pasaportu yeniden geçerli hale getirilirken, buna karşın 57 bin 191 kişinin pasaportundaki idari tahdit de kaldırıldı.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar toplam 212 bin 541 kişinin pasaportundaki “idari tahdit" kaldırıldı ve pasaportları geçerli hale geldi.

İdari tahdit nedir?

İdari tahdit, kimlik numarası üzerine düşülen bir şerh ile pasaport almanızın engellendiği bir işlemdir. Bunun sonucunda pasaport ya geçersiz sayılır ya da pasaport alınamaz. OHAL uygulamalarında, bu işlemin neden, kim tarafından, hangi gerekçelerle, hangi sebeplerle uygulandığı öğrenilemez. Dilekçelere cevap alınamaz. Alınsa dahi içerik hakkında bilgi verilmeyeceğine dair cevaplar verilir.

Hakkında pasaport tahdidi olanlar; yeni pasaport alamaz, varsa pasaportunu yenileyemez, bu nedenle yurt dışına dahi çıkılamaz.