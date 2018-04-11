O kanal Mehmet Ali Erbil'le yeniden anlaştı!

Televizyon dünyasından verdiği haberlerle tanınan Mesut Yar, Show TV'nin Mehmet Ali Erbil'le yeniden anlaştığını yazdı.

Güncellenme 11 Nisan 2018 12:18

Türk televizyon tarihinin en muzip sunucusu Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek yarışmasıyla yeniden ekranlara döneceği iddia edildi.

Çarkıfelek yeninde dönüyor

Ünlü yazar Mesut Yar, "Show TV yine Mehmet Ali Erbil ile anlaşmış. Büyük ihtimal yine 'Çarkıfelek' izleyeceğiz" ifadesi ile programın yeniden dönüş sinyalini verdi.

Ramazan hazırlıkları başladı

Mesut Yar, Ramazan hazırlıklarının başladığını, ekranların her güne bir yarışma ile seyirciyi eğlendireceğe benzediğini, Kanal D'nin elinde ciddi bir "Ben Bilmem Eşim Bilir" stoğu bulunduğunu yazdı.

Hangi yarışmayla ekranlara dönecek?

Show TV'nin yine Mehmet Ali Erbil'le anlaştığını belirten Yar, "Büyük ihtimal yine "Çarkıfelek" izleyeceğiz. O da olmazsa "Şans Kapıda" türünden bir içeriğe çalışılıyor..."dedi

"O içeriğe kimi koysan boş geçmez”

"Eyvah Düşüyorum"un yayın haklarının Star TV'nin elinde olduğunu hatırlatan Mesut Yar, "O içeriğe kimi koysan boş geçmez... Atv ekranının Ramazan'da izlenmeme gibi bir sorunu yok. Nihat Hatipoğlu hoca iftarlı sahurlu saatini bekliyor. Acaba diğerleri ne yapıyor?" dedi.