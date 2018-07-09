O isimler Erdoğan'ı yalnız bırakmadı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Külliye'de yapılan törene sürpriz isimler katıldı.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 18:52

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde tören düzenleniyor. Törene binlerce davetli ve 22 devlet başkanı da katıldı. Beştepe'deki tören için sürpriz bir gelişme de yaşandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldı.

Öte yandan ünlü sunucu Ece Erken, Şarkıcı Alişan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'da törene katılanlar arasındaydı. Ece Erken ve Alişan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için çok sayıda ünlü isim de TBMM'ye geldi. Şarkıcı Mustafa Ceceli TBMM'de yemin törenini izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti.