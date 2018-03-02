O isim Gürkan Uygun'un kardeşi çıktı!

Ekranların ağır abisi Gürkan Uygun'un kendisi gibi oyuncu bir kardeşinin olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 02 Mart 2018 16:23

Özellikle Kurtlar Vadisi serisinde Memati karakteri ile herkesi kendine hayran bırakan Gürkan Uygun'un kardeşinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Kardeş çıktılar

Star TV'nin reyting rekortmeni dizi SÖZ'ün kadrosunda Kibar karakterini canlandıran Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun, oyunculuk performansı ile abisini aratmıyor.

Kimse bilmiyor

Sinema dünyasında ikilinin kardeş olduğunu ise çok az kişi biliyor. İlerleyen dönemlerde abi-kardeşin aynı projede yer alıp almayacağı da merak konusu.

Fatih'te rol alacak

Gürkan Uygun, yakında Kanal D'de başlayacak Mehmet Bir Cihan Fatihi'nde Yeniçeri ağasını candıracak. Türk izleyicisi dizinin başlamasını heyecanla bekliyor.