O isim CHP'de "acil değişim" istedi!

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu tehlikede... Bu kez de Aziz Kocaoğlu acil değişim çağrısında bulundu.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 12:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açanların sayısı her geçen gün artıyor. Muharrem İnce'nin açıklamaları sonrası hareket geçen delegeler imza topluyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, partilileri tek tek arayarak Kılıçdaroğlu'na karşı destek istiyor. Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu ve acil olarak değişim yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP'li başkanı Aziz Kocaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım" ifadelerini kullandı.