O isim AK Parti Grup Başkanı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinede Meclis'ten isimlerinde yer alacağını söyledi.

Güncellenme 07 Temmuz 2018 12:50

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanacağını, ilk kabine toplantısının cuma günü yapılacağını belirtti.

181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidinin birkaç güne kaldırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede Meclis'ten de isimler olabileceğini söyledi.

Öte yandan AK Parti'de yeni dönemde Grup Başkanı, Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekilleri belli oldu.

Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak.

Mehmet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan, Mehmet Muş,Cahit Özkan ve Özlem Zengin Ak Parti Grup Başkanvekili olacak.