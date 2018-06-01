O iddialar İspanya başbakanını istifaya götürdü

İspanya Başbakanı Rajoy, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sonrası istifa kararı aldı.

Güncellenme 01 Haziran 2018 12:28

Hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa kararı aldı. İstifa, ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin, iktidardaki Halk Partisi'nin yolsuzluk skandallarıyla ilgili güvensizlikoyu önergesi sonrası geldi.

Ülkedeki tüm siyasi partilerin önergeye destek açıklaması sonrası Rajoy, meclisteki oylamayı beklemeden yenilgiyi kabul ederek istifasını sundu. Güvensizlikoyu önergesini veren Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez'in yeni başbakan olması bekleniyor.

Açıklama yapan Rajoy, oylamada büyük ihtimalle güvensizlik çıkacağını, bu da Pedro Sanchez'in yeni başbakan olacağı anlamına geldiğini, ülkesine hizmet etmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.