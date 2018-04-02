O fotoğrafın perde arkası bambaşka çıktı!

Genelkurmay Başkanı Akar, Tatlıses'in Türkü söylediği anları kaydeden Uzman Çavuş'u çekimi hemen sonlandırması için uyardı.

Güncellenme 02 Nisan 2018 17:10

Dün Afrin'de büyük bir başarıyla sonuçlanan ve arama tarama çalışmaları kapsamında hala devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve sanatçılarla birlikte Hatay'daki bir karakolu ziyaret etti. Ziyaret sırasında adeta fotoğraf çılgınlığı yaşanırken sosyal medyada tartışma yaratan görüntülerde basına yansıdı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Yaylalar türküsünü Afrin'e uyarladığı sırada Akar'ın tam arkasında duran bir uzman çavuş o anları telefonu ile kaydetmeye başladı. Çekimi sonradan fark eden Genelkurmay Başkanı askeri sert bir yüz ifadesi ile hemen uyardı. Asker bu uyarıdan hemen sonra ise telefonla çekim yapmayı bıraktı.

Askerin yaptığı çekim ve uyarı sonrasındaki durumu ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.