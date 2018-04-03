O flaş bellek Akın Öztürk'ün yükselme sebebi olmuş!

15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden olan Akın Öztürk’e Hava Kuvvetleri Komutanlığı yolunu açan flaş belleğin sırrı deşifre oldu.

Güncellenme 03 Nisan 2018 09:18

15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden olan Akın Öztürk’ü Hava Kuvvetleri Komutanı olmasını sağlayan Ergenekon - Balyoz kumpaslarına zemin oluşturan "buluntu flaş bellek" ile ilgili kritik ifade, Akıncı Davası dosyasına girdi. Adil Öksüz'ün bu sürece kaset kumpaslarıyla müdahale ettiği ortaya çıktı.

Flaşın nasıl bulunduğunu anlattı

İtirafçı olan Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Selçuk Başyiğit, FETÖ'cü bir subay tarafından düşürülen içinde örgüt mensubu subay - astsubaylara ilişkin bilgilerin yer aldığı, daha sonra siyasetin de gündemine taşınan buluntu flaş bellek hakkında bilinmeyen gerçekleri anlattı.

FETÖ flaşı istediği gibi değerlendirmiş

Başyiğit ifadesinde, bulunan flaş belleğin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na verildiğini, Kara Kuvvetleri'nin ise bu flaş belleği Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiğini, daha sonra ise o dönemde Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı yapan Tümgeneral Erol Özdil'e gönderildiğini, Teknik ekip bu flaşı açıp inceleyeceği zaman FETÖ'nün devreye girdiğini, örgüt içinde İbrahim adıyla bilinen bir kişinin daha önceden "tanış oldukları" İstihbarata Karşı Koyma Şube Müdürü Selçuk Başyiğit ile görüştüğünü, Başyiğit'in üst amirlerine brifing vereceği günün akşamı İbrahim kod adlı kişi Başyiğit'i arabasıyla alarak Ankara Bahçelievler'de 3-4 katlı bir binanın zemin katındaki bir daireye götürdüğünü, Bu dairede, 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli ismi Adil Öksüz'ün de bulunduğunu aktardı.

İfadede, FETÖ'nün flaş bellekle nasıl bir işlem yapacağının bugünden sonra belirlendiğini, kumpasların bu aşamadan sonra somutlaştırıldığı belirtildi.

İlk kez Adil Öksüz’ü görmüş

İfadede, bir evin odasında ilk kez Adil Öksüz'le görüştüğünü, Görüşmeye girerken İbrahim'den Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri'nden sorumlu en etkin kişi olduğunu öğrendiğini, görüşmede flaş belleklerle ilgili konuştuğunu, 'Bu flaşın içeriği çok kötü, gerçekten bu doğru mu böyle iş olur mu' gibi cümleler söylediğini, Adil Öksüz'ün de kendisine 'Bir arkadaşımız düşürmüş, evet doğru' dediğini ve ağladığını söyledi.

Özel konuşmalar internete düştü

Selçuk Başyiğit'in ifadesindeki bilgilere göre buluntu flaş bellek ile ilgili süreç devam ederken sonrasında Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının da liste düzeyinde kaynağını oluşturan "Karargâh Evleri İşçi Partisi Alevi Sol Yapılanma" başlıklı belge devreye sokuldu. Bu belge de flaş bellek ile ilgili çalışma yürütülürken Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na gönderildi. FETÖ işte bu aşamada "kaset kumpası"nı devreye soktu. İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özgil ile Daire Başkanı Albay Gürsel Tokmakoğlu'nun, Özgil'in odasındaki özel konuşması internet ortamında yayıldı.

İfadesinde kaset kumpaslarından sonra yaşanılanları ve Akın Öztürk'ün nasıl Hava Kuvvetleri Komutanı olduğunu Başyiğit şöyle anlattı:

"Bu gelişmeler üzerine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert tarafından İstihbarat Başkanı Tümgeneral Erol Özdil ve Daire Başkanı Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu görevden uzaklaştırıldılar. Yıllar sonra yaptığım çıkarımlarda, bu dinlemelerin FETÖ terör örgütü tarafından yapılmış olacağını, bu vesile ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı'nı değiştirerek Orgeneral Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olmasının önünün açıldığını, 'Karargâh Evleri İşçi Partisi Alevi Sol Yapılanma' isimli evrakın sızdırılması ile de Ergenekon ve Balyoz sürecinin başlatıldığını değerlendiriyorum."