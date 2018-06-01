O da yasaklanıyor!

Fransa, titanyum dioksit adlı gıda sektöründe kullanılan katkı maddesinin yasaklanması konusunda girişimlere başladı.

Güncellenme 01 Haziran 2018 12:51

Ülke bu madde ile gıda yapan şirketlerin gönüllü olarak ürünlerinden kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu. Basın da yer alan haberlere göre Ülkenin Ekoloji ve Kapsayıcı Dönüşüm Bakanı olan Brune Poirson, “"Bu gıda katkı maddesini yıl sonu itibariyle Fransa’da yasaklamayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Neden yasaklanıyor?

Ülke yetkilileri Gıda Endüstrisi ile ilgili kanunlar kapsamında taslak hazırlanmış durumda. Bu konuda değişiklik yapılmasının nedeni bahsi geçen gıda maddesinin besin değeri açısından hiçbir faydasının olmaması ve sadece estetik kaygılarla kullanılması olduğunu ifade ediyor.

Bakan geçtiğimiz günlerle Tourcong merkezli bir şekerleme devi olan Verquin Confiseur geçen yıl ocak ayında bu maddeyi gönüllü olarak kaldırmıştı. Bu marka Fransa’nın şekerleme ürünlerinin yüzde 10’unu oluşturmaktadır ve bu pazarın Fransa’da en büyük üçüncü markası durumundadır.

Titanyum Dioksit nerede kullanılır?

E171 kodu ile Avrupa’da titanyum dioksit, genellikle renklendirici olarak şekerlemelerde, sakızlarda ve fırıncılık sektöründe kullanılıp, beyaz , opak ve bulutsu bir görüntü sağlayan bir katkı gıda maddesidir.

Tüm bunun yanı sıra Ultraviyole (UV) ışınlarını yansıtması amacıyla da bu madde güneş koruyucu kremlerle birlikte boya ve diş macunlarında da kullanılmaktadır.

Kanserojen madde içermektedir

Tüm bunlarla birlikte Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu (IARC) bu maddenin insanlar için ciddi tehlike oluşturacağını ve kanserojen ürünü olduğunu söylüyor.