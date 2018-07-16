O cemaatlere operasyon mu yapılacak mı?

Adnan Oktar'a yapılan operasyon sonrası diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gündeme geldi. Peki böyle bir şey söz konusu mu?

Güncellenme 16 Temmuz 2018 09:28

Adnan Oktar ve kamuoyunda kedicikler olarak bilinen kadınlara 11 Temmuz sabahı şafak operasyonu yapıldı. Oktar ve ekibinin dernek ve cemaat adı altında tıpkı FETÖ gibi örgütsel faaliyetler yürüttüğü ortaya çıktı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Oktar ve beraberindeki 235 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sonrası farklı yorumlar yapıldı. Peki bu gözaltılar neye işaret ediyor?

Gazeteci Nevzat Çiçek, Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun ne anlama geldiğini Habertürk'ten Kübra Par'a anlattı.

"Söz konusu tarikat yerli ve milli mi?"

İstihbaratın diğer gruplar üzerinde de çalıştığını belirten Çiçek, özellikle diyanetin öteden beri bu konu üzerinde çalışma yürüttüğünü, bu süreç sonrasında bunu daha da görünür hale getireceğini, aldığı duyumlara göre sadece Diyanet'in değil, devletin istihbarat birimlerinin de bu noktada çok ciddi çalışmaları olduğunu, "Söz konusu tarikat yerli ve milli mi?" diye baktıklarını ifade etti.

“Herhangi bir faydası yoksa bunlar tasfiye edilecektir"

Çiçek, "Gerçekten bir silsilesi varsa, toplum tarafından biliniyorsa, İslami öğretisi varsa ve bu ülkeye hizmetinde bir sıkıntı yoksa, burada bir sorun yok. Ama tarikat, cemaat, vakıf ve dernek adı altında dini kullanarak dışarının maşalığını yapıyorsa, milli güvenliğe tehdit oluşturuyorsa, dinin sahih kaynaklarını yerle bir ederek kendi anlayışını empoze etmeye çalışıyorsa, ümmete de ülkeye de herhangi bir faydası yoksa bunlar tasfiye edilecektir" dedi.

Hangileri tasfiye edilecek?

Yapılacak operasyonlarda iki noktaya dikkat edileceğini belirten Çiçek, mensupları olması nedeni ile ıslah edilebilir olan cemaatlerin öncelikle ıslah edileceğini, kapatmakla bir grubun bitirilemeyeceğini, ajanlık faaliyeti içine giren, milli güvenliği tehdit eden, dini bozma noktasında toplumun kılcal damarlarına kadar gitmiş olup bunu ve ticareti kullananlardan bir karar vermesi isteneceği, bu gruplardan; ya tasfiyeleri ya küçülmeleri ya da asli unsurlarına dönmeleri isteneceğini iddia etti.

“Büyüdükleri zaman kontrolden çıkıyorlar”

Bu tip grupların büyüdüğü zaman kontrol edilemediğini belirten Çiçek, “Hizmet noktası gerçekten gönüle hizmet mi yoksa devleti ele geçirme üzerine mi ya da yabancı bir faaliyetin buradaki bir şubesi gibi mi?” sorusunun sorulması durumunda cevabın kendinden çıktığını, devletin sivil toplum kurumlarıyla, tarikat ve cemaatlerle ilişkisini son derece demokratik bir ortam içerisinde hazırlamasının gerektiğini, devletin devletliğini; tarikatın tarikatliğini; cemaatin ise cemaatliğini bilmesi gerektiğini söyledi.

“Devletin sahibi devlet olacak”

Çiçek, devletin sahibinin devlet olacağını, hiçbir tarikat, cemaat, siyasi akım ve ideoloji artık devletin sahibi olmayacağını, tarikat - cemaat yapısının devletin içerisine sızmayı hedeflemesi durumda belli bakanlıkları ve yerleri kendi adamlarıyla doldurmayı esas almaları durumunda yeni devlet paradigmasının buna izin vereceğini düşünmediğini aktardı.

Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Ben bu operasyonların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bunlar toplumu etkileyen, toplumda gerginlik çıkarabilen, din adına hareket edip, farklı şeyleri öne çıkarabilen yapılar. Bu ülke, Çorum’u, Sivas’ı, FETÖ’yü gördü. Sistem bunlara “Dur” iradesini daha hızlı gösterecektir.

Adnan Oktar’a operasyonu kim istedi?

Devlet paradigması şu an siyaset, asker, bürokrasi, istihbarat, emniyet, diyanet hepsini kapsadığı yeni bir paradigma. Bu yeni paradigma içinde ben bunun ortak bir akıl olduğunu düşünüyorum. Ve bu ortak akıl neticesinde devletin milli güvenliğini tehdit edecek olan bütün yapıların pasifize edilmesi için çok ciddi bir irade olduğunu düşünüyorum. Kısacası bu 15 Temmuz’dan sonra devletin yeni yürüme yolu...