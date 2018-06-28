O cemaat seçimlerde FETÖ taktiği kullanmış

Açıktan Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini ilan eden Süleymancılar cemaatinin internete düşen ses kaydı gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 28 Haziran 2018 13:34

Kamuoyunda Sülaymancılar olarak bilinen cemaatin üyelerinin internete düşen ses kaydı FETÖ'cülerin konuşmalarını aratmadı. Cemaatin Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıktan ilan etmesine karşın gizli olarak Millet İttifakı'nda yer alan İyi Parti'ye ve Meral Akşener'i desteklemesi tepki çekti. Ortaya çıkan ses kaydında, cemaat üyesinin konuşması dini nasıl bir sömürü malzemesi haline getirdikleri gözler önüne serildi.

Kime oy verelim?

Alihan Kuriş önderliğindeki Süleymancılar cemaatinin üst kademe yöneticilerinin, Meral Akşener'i destekleme kararı tabanda tepkiyle karşılanmış. Bir vatandaşın üst düzey cemaat yöneticisine kime oy vermeleri gerektiğini soruyor. Cemaatin "büyüklerinden" Süleyman isimli şahıs Meral Akşener'e oy verilmesi gerektiğini söylüyor. Arayan cemaat üyesi ise Akşener ve İyi Parti'ye oy vermek istemediğini ve FETÖ'nün cemaatin büyüklerini parayla satın aldığını, bunun dini bir gerekçeyle açıklanamayacağını söylüyor.

Günah olur mu?

Skandal ses kaydında arayan cemaat üyesi, "Peki buna uymazsak günah olur mu?" diye sorunca karşı taraftaki kişi "Vallahi o zaman kaybeden sen olursun. Yani öteki alemde Allah üstadımızı sana gönderdiğinde ne diyeceksin?" diyor.

FETÖ taktiği

Söz konusu ses kaydı FETÖ'cülerin taktiklerini akıllara getirdi.