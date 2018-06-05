O cemaat de oyunu kime vereceğini açıkladı

Cemaatler ve tarikatlar oylarını kime ve hangi partiye vereceklerini bir bir açıklamaya başladı.

Güncellenme 05 Haziran 2018 14:18

Said Nursi'nin kurucusu olduğu Nur Cemaati'nin kollarından olan Hayrat Vakfı, Risale-i Nur Talebeleri Vakfı 24 Haziran'da AKP-MHP'nin başı çektiği Cumhur ittifakını destekleme kararı aldığını duyurdu. Cemaat milletvekili seçimlerinde AK Parti'ye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan cemaat, Hayrat Vakfı camiası Nur Talebeleri olarak küresel güçlerin, dâhili ve harici şer odaklarının ittifak ederek top yekûn tüm değerlere hücum ettiği bir vakitte, 'yerli ve milli', 'milletin ve ümmetin kabul edilmiş bir duası' olarak gördükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin yanında durduklarını ilan ettiklerini duyurdu.

Daha önce Menzil cemaati başta olmak üzere, çok sayıda cemaat ve tarikat Cumhur İttifakı'na oy vereceklerini açıklamış, Nurcuların Yeni Asya kolu da Millet İttifakı'na oy vereceğini duyurmuştu.