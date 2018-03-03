O bölge de teröristlerden alındı!

TSK ve ÖSO, stratejik bir öneme sahip olan Raco beldesini teröristlerden tamamen temizledi.

Güncellenme 03 Mart 2018 12:53

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı 43. gününde. Kahraman askerlerimiz YPG'nin elindeki noktaları bir bir ele geçiriyor. Bölge terörden arındırılıyor.

ÖSO o anları görüntüledi

TSK ve ÖSO yaptığı ortak operasyonla bu sabah, Afrin'deki Raco beldesinin merkezini de ele geçirdi. ÖSO askerlerinde biri ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. Alanda halen sıcak çatışmalar devam ediyor.

Raco terörden arındırıldı

Terörden tamamen temizlenen Raco beldesindeki Esed rejimi bayrağı da ÖSO tarafından indirildi. Diğer taraftan Afrin'in Ramadiye ve Hamilek köyleri de teröristlerden arındırıldı.

2 bin 434 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait bölgelerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edine devam edilirken, harekatın en başından bu yana 139'u son 24 saatte olmak üzere, toplam 2 bin 434 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.