O bakanlıklar birleştirildi

Çıkarılan yeni KHK ile bazı teşkilatlar lağvedildi, bazı bakanlıklar birleştirildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 15:42

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yeni uyum kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yasaları lağvedildi. Bazı bakanlıkları birleştiren kararname çıktı.

Bakanlıklar birleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirileceğini duyurmuştu. Yayımlanan son KHK ile bazı bakanlıklar birleştirildi.