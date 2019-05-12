O bakanın mütevazi hayatı şaşırttı!

Bakan Varank, Mercedes marka araç yerine hybrid Toyota kullanıyor ve iftar programlarına tramvayla gidiyor.

Güncellenme 12 Mayıs 2019 10:50

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın hareketi herkesi şaşırttı. İddiaya gören Bakan Varank, alışılanın aksine hybrid makam aracı kullanıyor, iftar programlarına tramvayla gidiyor.

Mercedes yerine, hybrid Toyota kullanıyor

Devlet adamlarının yaptıkları işler kadar kullandıkları makam araçları, yolculuk yapma şekilleri de iyi veya kötü her zaman merak edilir, dikkat çeker.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi, Kuluçka ve Ar-Ge Merkezi'nin açılışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın büyük motorlu Alman üretimi Mercedes yerine Türkiye'de üretilen hybrid Toyota makam aracına geçtiği görüldü.

Tramvayla iftara yolculuk

Dün akşam ise sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Bakan Varank'ın Kabataş-Bağcılar tramvayıyla yolculuk yaptığı görüldü. Mustafa Varank, iftar programına gitmek için konvoy yerine toplu taşımayı tercih etmesi sosyal medyada takdir topladı.