O asker görevden mi alındı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Genelkurmay Başkanı Akar'ın arkasında özçekim yapan askerle ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 05 Nisan 2018 13:16

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için sanatçılarla birlikte yapılan karakol ziyaretinde selfie çeken askerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüntünün insani bir tablo olduğunu söyledi.

İnsani bir tabloydu

Basın mensuplarının “Selfie çeken askergörevden alındı mı?” sorusuna cevap veren Kalın “Selfie çeken askerle ilgili bu insani bir tabloydu aslında. Bana gelen bir bilgi yok. Ama görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı” ifadelerini kullandı.

Orada olunma amacı zaten askerin acısını paylaşmak

Selfie çeken askerle ilgili konuşan Kalın, bunun insani bir tablo olduğunu, bu ziyaretin amaçlarınan birinin askerlerin acısını paylaş olduğunu, ikincisinin ise hala cephede olan askerlerin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'na cevap

Kalın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir şehidin evine gidin sözlerini hatırlataran kendilerinin zaten her zaman şehit yakınlarının evine gittiğini ve gitmeye devam edeceklerini söyledi.

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

Aynı şekilde başbakanımız, bakanlarımız, genelkurmay başkanımız herke birlik beraberlik içinde. Kılıçdaroğlu’na şunu sormak lazım. Sizi tutan ne? Buyrun siz de gidin. Yanınıza kimi almak istiyorsanız buyrun alın. Siz gitmek istediniz de oradaki vali hayır gelmeyin mi dedi. Kendileri de gitsinler, kamuflaj giysinler. Zeytin Dalı harekatının başarısını hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan vazgeçsinler.

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