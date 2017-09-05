Nusret'li Narcos 'reklam' çıktı

Nusret'in dünyaca ünlü Narcos dizisinde rol aldığı iddia edilmişti. Ancak olayın iç yüzü başka çıktı.

Güncellenme 05 Eylül 2017 14:18

Hürriyet'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü Narcos dizisinin üçüncü sezonunda Nusret'in de rol aldığına dair haberler ve video yayınlanmıştı. Hatta dizinin yayıncısı Türkiye tanıtımını da Nusret videosu ile yapmıştı. Oysa gerçek çok farklı çıktı.

İnternetten yayın yapan Netflix'in dünyaca ünlü dizisi Narcos'un 3. sezonu yayınlandı. Dizinin yeni sezonunun Türkiye için en büyük sürprizlerinden birinin Nusret olduğu haberleri yayınlanmış, setten fotoğraflar paylaşılmıştı.

Hatta yapımcı şirketin Türkiye'deki sosyal medya hesabı dizinin yeni sezon tanıtımını Nusret'in etleri kesip Cali kartelinin 4 babasına elleriyle yedirdiği bir sahneyi paylaşarak yapmıştı. Diziyle ilgili aylar önce çıkan haberlerde de yine Nusret'e yer verilmiş, kendisin de sosyal medya hesabından setten resimler paylaşmıştı.

Ancak gerçek çok farklı çıktı. Diziyi izleyenler Nusret'e ve bahsedilen sahneye rastlamadı. Nusret'li Narcos'un aslında bir reklam filmi olduğu anlaşıldı.

Kaynak: Hürriyet