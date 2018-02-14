Nusret, mekanına gelen ünlülere para mı ödüyor?

ABD'de açtığı yeni şubesi ile gündeme gelen Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe'nin David Beckham'ı mekanında ağırlaması karşılığında para ödediği ortaya çıktı.

Güncellenme 14 Şubat 2018 11:39

ABD'nin New York eyaletinde Nusr-et’in şubesini açan kasap Nusret Gökçe, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve 3 çocuğunu mekanında ağırladı. Nusret'in dükkanına gelmesi için ünlü isimlere 400 bin dolar ödediği iddiası ortaya atıldı.

Türkiye ve Dubai'nin ardından Miami ve New York’ta da şube açan Nusret Gökçe, ABD'li yemek eleştirmenleri tarafından çıplak elle etlere dokunduğu içi çokça aleştirilmişti. Hatta Nusret Gökçe hakkında soruşturma bile açılacağı iddia edilmişti. Nusr-et için "pahalı, etler lezzetsiz, hijyenik değil" şeklinde yazılar yazılmıştı.

Son olarak Nusr-et'in New York şubesinde dünyaca ünlü yıldız futbolcu David Beckham ile çocuklarını ağırladı. Sosyal medyadan Nusret'in et şovunu paylaşan Beckham, övgü dolu sözler söylemişti. İddiaya göre ise, Nusret, David Beckham'a bunun karşılığında 400 bin dolar yani 1.5 milyon lira ödedi.