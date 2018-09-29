Nusret Gökçe, o geceyi bu sözlerle anlattı!

Nusret Gökçe, Etiler'deki restoranında görsel şov sırasında yaralanan turistler hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 29 Eylül 2018 15:26

Etiler’de bulunan dünyaca ünlü et lokantası Nusret’te yapılan şov sırasında, alevlerin aniden artması sonucu bir turist yaralanmıştı. Bu kaza sonrası restoranın sahibi Nusret Gökçe ilk kez konuştu. Konu hakkında basın açıklaması yapan Nusret Gökçe, görsel şovlara süresiz ara verdiğini, yaralanan müşterilerinin sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

“Üzücü bir kaza yaşadık”

Dün akşam Etiler restoranımızda maalesef çok üzücü bir kaza yaşadıklarını hatırlatan Nusret, büyük emekler vererek bugünlere getirdikleri işlerinin en önemli parçası olan misafirlerini ve kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek istediğini belirtti.

“Her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağım”

Nusret, her şeyden önce kişisel üzüntüsünü ifade ettiğini, misafirlerini İstanbul'da bulundukları farklı mekanlarda ziyaret ettiğini, onların nihai sağlıklarına kavuşabilmeleri için her türlü desteği bizzat yürütüyor olacağını, çalışma hayatı boyunca velinimeti olarak düşündüğü misafirlerini güzel lezzetlerin yanı sıra sorumluluk ve iyi niyeti de son noktasına kadar sunarak ağırlamaya devam edeceğini söyledi.

Nusret açıklamasına şöyle devam etti:

Ayrıca belirtmek isterim ki; söz konusu talihsiz kazaya sebep olan görsel çalışmalarımızı süresiz olarak durdurduk. Hiçbir görsellik benim ve ailem olarak nitelendirdiğim ekibim için misafirlerimizin sağlığından, güveninden ve keyfinden önemli değildir.