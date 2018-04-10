Nusret doğduğu köye külliye yaptırıyor!

Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, iki yaşında ayrıldığı köyüne külliye yaptırdı.

Güncellenme 10 Nisan 2018 15:10

Yaptığı ilginç hareketlerle önce Türkiye'de daha sonra dünyada bir fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, memleketi Erzurum'da Paşalı adlı köye külliye yaptırıyor. 4 bin metrekare üzerine yapılan külliye cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhane bulunuyor.

Törene kimler katıldı?

Nusret Gökçe, iş yoğunluğu sebebi ile temel atma törenine 10 Temmuz 2017'de telekonferans yöntemiyle eşlik etti. Törene, babası Faik Gökçe (65), Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ak Parti Oltu İlçe Başkanı Efsal Gülcü, Kadın Kolları Başkanı Tülay Çevik, Şenkaya Müftüsü Kazım Ünsal başta olmak üzere yaklaşık 300 kişi katıldı.

20 Nisan’da açılıyor

Külliye; cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşuyor ve son aşamaya gelindi. Hem külliyenin şantiye sorumlusu hem de Nusret'in akrabası olan Abdurrahman Gökçe, "Külliyedeki caminin özelliği içi ve dışının mermer olması. Ayrıca 17 metre yükseklikte tek kubbesi olan bir cami. Bahçe duvarlarının tamamı da mermerden yapılıyor. Külliyenin 20 Nisan'da açılması düşünülüyor" dedi.

Köy halkı Nusret’le iftihar ediyor

Memleketinden iki yaşındayken ayrılan Nusret Gökçe hakkında konuşan Paşalı köyü halkı, Gökçe ile her zaman gurur duyduklarını ve sayesinde muhteşem bir esere kavuştuklarını söyledi.