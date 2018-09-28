Nusr-Et'te yanan turist yaşadıklarını anlattı

Nusr-Et’in İstanbul Etiler'de bulunan restoranında dün akşam yanarak yaralanan turist o anları anlattı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 16:30

Nusr-Et’in İstanbul Etiler'de bulunan restoranında dün akşam yapılan alev şovu sırasında yanmaktan sonra anda kurtuldular. Şov sırasında yaralanan bazı vatandaşlardan ve arkadaşının durumu ağır olan Viktor Hajicek, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, restoranda masa bekledikleri sırada bir anda alevler içinde kaldıklarını söyledi.

Nusret Gökçe olay yerinde yokmuş

Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluşan Çekyalı Hajicek'in partneri yangında ağır bir yara aldı. Yaşadıklarının bir kabus olduğunu aktaran talihsiz turist, olay sırasında restoranda çok sayıda insan olduğunu, restoran çalışanlarının kendilerine çok da yardımcı olmadığını, Nusret Gökçe'yi görmediklerini söyledi.

Şu an bölgedeki bir özel hastanede olduklarını belirten Hajicek, Pazartesi günü hastane yönetiminin açıklama yapacağını söyledi.

Ne yaşanmıştı?

Dün akşam 21.30 sıralarında yaşanan olayda görgü tanıklarının iddiasına göre, restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı dökmesiyle alevler daha da büyüdü. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 turist, polise verdikleri ifadelerde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi olduğunu söyledi.

Bir turist ağır yaralanmıştı

Alev şovunu yapan iki çalışanın da vücutlarında yanıklar oluştu. Şüpheli olarak ifadeleri alınan 2 çalışanın hastanede tedaviye alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. Olayda yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Çek uyruklu Hajicek'in partneri yangında ağır yaralandı. Krisryna Tresnakova'nın kıyafetlerinin tutuştu ve kadının vücudunda yanıklar oluştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.