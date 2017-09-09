Nuriye'den ilk açıklama: Haksızlığa uğradım

Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyleyen ancak başka bir okulu kazandığı öne sürülen Nuriye, suçlamaları kabul etmedi.

Güncellenme 09 Eylül 2017 13:47

Kütahya'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını iddia eden ancak başka bir okulu kazandığı ve belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen Nuriye Kalkmaz, suçlamaları kabul etmeyerek haksızlığa uğradığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığını iddia eden ancak yapılan incelemede İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü'nü kazandığı öne sürülen Nuriye Kalkmaz, yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmedi.

"Sonuçlar açıklandığında ikinci tercihim olan Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Fakültesinin olduğunu gördüm"

Olayın incelenerek bir an önce aydınlatılmasını istediğini söyleyen Kalkmaz, "Ben, Devlet Hatun Kız Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü mezunuyum. Bir sene mezun kaldım tıp fakültesi istediğim için. Bir sene hazırlandım, etüt merkezine gittim. İlk aşama sınavı olan YGS sınavına girdim. YGS 2'de 485 puan aldım, 431'inci oldum. LYS MF-3'ten 478 puan aldım, başarı sıralamamda 1001'inci. Okul puanım 84 olduğu için beni geri çekti, 1413'üncü oldum. Başarı sıralamasına göre yerleştirildiğimiz için ben tercihlerimi yaptım. İlk tercihim Hacettepe İngilizce Tıp, ikinci tercihim Hacettepe Türkçe Tıp, daha sonrakiler İstanbul Çapa İngilizce Tıp, Çapa Türkçe Tıp olarak batı illerindeki tıp fakültelerini sıraladım. Tıp fakültelerinin en sonuna Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni yazdım. 16'ncı sıralamamda da İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü bulunuyordu. Sonuçlar açıklandığında ikinci tercihim olan Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Fakültesinin olduğunu gördüm" dedi.

"Kazandın dedikleri bölüm 5. değil 16. tercihim"

6 Eylül gecesi lisedeki okul müdürünün kendilerini telefonla arayıp, bir kişinin kendisi için Hacettepe Tıp Fakültesini kazanmadığını söylediğini belirten Nuriye Kalkmaz, "Ben de okul müdürümüzün isteği üzerine ona belgeleri gönderdim. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürümüz de aradı. Onlara ÖSYM ve e-Devlet şifremi verdim. Sonra beni tekrar aradılar, 'olay kapandı hiçbir şey yok, sen sakin ol uyu ve yarın da sınavına git' denildi. Hacettepe Üniversitesinde İngilizce sınavına girdikten sonra Kütahya'ya döndüm. Bu kez Milli Eğitim Müdürü babamı çağırıp benim Hacettepe değil, İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümünü kazandığımı söylemiş. O bölüm de benim 5'inci tercihim olduğu söyleniyor. Oysa ben 16'ncı tercihimde jeofizik bölümünü yazmıştım" diye konuştu.

İki müfettiş görevlendirildi

Kalkmaz, bir süre önce Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı ziyaret ederek başarı öyküsünü anlaşmıştı. Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının olayın incelenmesi için 2 müfettiş görevlendirdiği belirtildi.