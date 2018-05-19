Nuri Bilge Ceylan'ın filmi dakikalarca ayakta alkışlandı

Cannes Film Festivali'ne Ahlat Ağacı filmi ile katılan Nuri Bilge Ceylan, büyük alkış aldı.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 15:38

Bu sene 71.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı.

Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı, buradaki gösterimi sonrası dakikalarca ayakta alkışlandı. İzleyenlerin büyük bir keyifle izlediği film, büyük beğeni topladı.

Daha önce de festivalde yarışan Ceylan'ın filmleri farklı dallarda birçok ödüle layık görülmüştü. Cannes Film Festivali'ne ilk kez Koza filmiyle 1995'te yarışmacı olarak katılan Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye Ödülüne layık görülmüştü.

Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.

Film uzun yıllardan sonra köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.