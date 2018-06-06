Nuri Alço'dan uyuşturucu itirafı

Usta oyuncu Nuri Alço, yeni nesil oyuncuların otel odalarında sabaha kadar uyuşturucu partisi yaptıklarını iddia etti.

Güncellenme 06 Haziran 2018 11:28

Yapımcı ve Yönetmen Cüneyt Faruk Arkın'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı "Hayalimdeki Köy" adlı sinema filminin sanatçı ve yapımcı kadrosu İstanbul Bayrampaşa Titanic Otelde ulusal basın ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı.

Tanıtıma katılan usta Yeşilçam oyuncularının açıklamaları gündeme damga vurdu. Açıklamalarında yeni nesil oyuncuları hedef alan Nuri Alço, gençlerin parayı bulunca şımardığını, uyuşturucuya para yetişmediğini, her içicinin bir satıcı olduğunu, yeni nesil oyuncular otel odalarında buluşup sabahlara kadar alem yaptığını, çok kişiyi uyuşturucu batağından kurtardığını söyledi.

Diğer bir usta oyuncu Eşref Kolçak da genç oyuncuların iş terbiyesinin olmadığını, selam bile vermediklerini, oyunculuklarının kötü olduğunu, yeni yönetmenlerin kendilerinden korktuğunu iddia etti.