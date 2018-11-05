Nuri Alço'dan MHP'ye ziyaret!

Yeşilçam'ın duayen ismi Nuri Alço, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Güncellenme 05 Kasım 2018 15:50

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Bu süreçte partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir konuşuluyor. MHP’nin Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan açıklamasından sonra ünlü bir isim MHP Genel Merkezini ziyaret etti.

Alço’dan sürpriz ziyaret

Canlandırdığı kötü adam karakterleri ile hafızalara kazınan Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Nuri Alço, sürpriz bir şekilde MHP Genel Merkezini ziyaret etti. Alço burada, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

Nezaket ziyareti

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ‘'Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.