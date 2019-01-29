Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde ev kirasını çaldırmış

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde parasını çaldırdığını itiraf etti.

Güncellenme 29 Ocak 2019 11:16

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde yaşadığı talihsiz bir olayı canlı yayında anlattı.

5 bin TL parası çalınmış

Geçen hafta kanser hastalığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Nuri Alço, kalabalıkta cebinden 5 bin TL’nin çalındığını söyledi. Ünlü oyuncu aynı olayın Oya Aydoğan’ın cenazesinde de başına geldiğini, emniyeti göreve çağırdı.

“Cenazeyi fırsat bilenler var”

Nuri Alço, ünlüleri görmek için oraya çok sayıda insanın geldiğini, cenazeleri fırsat bilenlerin de olduğunu, daha önce de bir cenazede cüzdanının çalındığını, bu kez de aynısının başına geldiğini, paltosunun cebinden 5 bin TL’ye yakın parasının nasıl gittiğini anlamadığını söyledi.

Emniyete çağrı

Ev kirasını hazırladığını ve onu vereceğini belirten Alço, cenazede o parasının çalındığını, bu günleri fırsat olarak görenler olduğunu, emniyetin böyle zamanlarda çalışması gerektiğini, oradaki cepçilerin, hırsızların birçoğunun bilindiğini belirtti.

Parasını hep giyeceğe yatırmış

Nuri Alço, bir dönem kazandığı paraları hep giyime yatırdığını, bunu işi gereği yaptığını, o kadar parayı kıyafet için harcadığı için hiç pişman olmadığını söyledi.

“Türkan Şoray’ın gözlerine bakamazdım”

Cüneyt Arkın'ın eli ağır olduğunu belirten Nuri Alço, tuttuğunda masaları fırlattığını, kendisini ne fazla etkileyen kadın oyuncunun Türkan Şoray olduğunu, Türkan Şoray'ın gözlerine bakamadığını ifade etti.