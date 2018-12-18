Nurettin Sözen: İstanbul'u Tanrı susuz kıldı!

İstanbul'daki susuzluğun, çöp patlamasının ve çöp dağlarının sorumlusu Nurettin Sözen konuştu.

Güncellenme 18 Aralık 2018 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarında anlattığı İstanbul’da “çöp patlaması ve çöp dağları”nın mimarı CHP’li eski belediye başkanı Nurettin Sözen konuştu.

Görevi, Erdoğan’a devretmişti

Sözen 1989-1994 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş, 1994’teki yerel seçimler sonrası da görevini Recep Tayyip Erdoğan’a bırakmıştı.

"İstanbul'u Tanrı susuz kıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli bahsettiği ve belediye başkanlığı dönemindeki İstanbul’un haline yönelik sözlerine cevap vermek için Halk TV’ye çıkan Sözen, "İstanbul'u Tanrı susuz kıldıysa yerel yönetim ne yapabilirdi?" sorusunu sordu.

Bu durumun Tanrı’nın bir talihsizliği olduğunu ileri süren Sözen, bunun isteyenler tarafından cezalandırma olarak nitelendirilebileceğini, Tanrı’nın susuz kıldığı İstanbul’da yerel yönetimin bir şey yapamayacağını söyledi.

“Çöp dağları uyduruk bir laf”

Sözen, çöp dağlarının uyduruk bir laf olduğunu, o dönemde çöpten elektrik üretildiğini, çöp yığınlarının grevlerden dolayı gerçekleştiğini, bugün görevde olması durumunda aynı grev gömleğini yine giyeceğini belirtti.