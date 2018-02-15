Nuray Hafiftaş'ın duygulandıran vasiyeti!

Dün kansere yenik düşerek hayata veda eden Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 10:02

Geçen yıl kalın bağırsak ameliyatı geçiren, ardınan karaciğer kanserine yakalanan ve özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören Türk sabat müziğinin güçlü sesi Nuray Hafiftaş, yaşam mücadelesini kaybetti.

Ünlü sanatçı yakınlarını kendisinin ölümünden sonra insanların aranarak helallik alınmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Helallik alınması için ise yeğeni Talip Topçu'yu görevlendirdi.

Milliyet yazarı ise bu olayı köşesine taşıdı ve başından geçen olayı okuyucuları ile paylaştı. Kendisinin Nuray Hafiftaş'a yaptığı son ziyaretten sonra gelen bir telefonu yazan Ali Eyüboğlu, ünlü sanatçının vefatından sonra Talip Topçu'nun kendisini aradığını ve Nuray Hafiftaş adına hellallik aldığını ve şoke olduğunu yazdı.

Ali Eyüpoğlu'nun köşesine taşığı o yazı:

25 Ocak'ta gitmiştim ziyaretine… Kendini bitkin, ama moralini yüksek görmüştüm… Keyifli sohbetimiz daha da yükseltmişti moralini… Ben ayrılmak üzereyken Seren Serengil girmişti içeri… Seren'le sadece soğuk bir "Merhaba" dediğimizi görünce, devreye girip, eritmişti aramızdaki buzları…

Çarşamba 13.10'da aradı dayısının oğlu Talip Topçu... Nuray Hafiftaş'ı kaybettiklerini, hala kızının vasiyeti üzerine helallik için aradığını söyledi, şoke oldum…

Kanserin genç yaşta aramızdan aldığı Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.