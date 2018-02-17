Nuray Hafiftaş'ın cenazesinde de aynı ayıbı yaptılar!

Geçtiğimiz gün kansere yenik düşerek vefat eden Nuray Hafiftaş'ın cenazesinde tepki çeken bir olay meydana geldi.

Güncellenme 17 Şubat 2018 11:13

Bir süredir Kanser tedavisi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Nuray Hafiftaş, son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Türk halk müziğinin sevilen ismi olan Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Teşvikiye Camii'nde devlet töreni düzenlendi. Yapılan törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İzzet Altınmeşe, Orhan Gencebay, İzzet Yıldızhan, Alişan ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sevenlerinin gözyaşları içinde uğurladığı Nuray Hafiftaş hakkında konuşan Alişan, "Dünya tatlısı çok da büyük bir müzisyendi. Çok erken gitti. Allah rahmet eylesin" dedi.

Orhan Gencebay, "Son derece üzgünüz. Nuray'ımızı kaybettik. O bizim yavrumuzdu. Her şeyiyle harika bir insandı Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Daha önce bazı ünlülerin cenazesinde dikkat çeken olay Hafiftaş'ın cenazesinde de yaşandı. Törene katılan bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi. Bu durum ise tepki ile karşılandı.