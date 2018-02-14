Türk Halk Müziğinin usta ismi Nuray Hafiftaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme 14 Şubat 2018 13:32

Pendik'teki özel bir hastanede kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle tedavi gören Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş, hayatını kaybetti.

Ardahan'da 8 Ağustos 1964'te dünyaya gelen Nuray Hafiftaş, Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisidir.

İlkokulu Taksim'de okuyan ünlü Türkücü, İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı. Yine aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının söz ve bestesi kendisine ait 100'ün üzerinde eserleri var

Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan yorumladı.