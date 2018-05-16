NTV'de yaprak dökümü sürüyor

NTV Spor'un sevilen spikeri Tuğba Dural da kurum ile yollarını ayırdı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 11:51

NTV Spor kapandıktan sonra birçok çalışan NTV'ye geçerken bazıları da Doğuş Grubu ile yolları ayırmıştı. Bu kapsamda yeni bir ayrılık haberi daha geldi. NTV Spor'un beğenilen yüzü Tuğba Dural, kurum ile çalışmayı sonlandırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dural, "NTV ve NTV Spor'da 19 Şubat 2010 tarihinde başlamış olduğum görevimden bugün itibari ile ayrıldım. Doğuş Yayın Grubu yöneticilerine, çalışma arkadaşlarıma ve ekranlarda benimle buluşan tüm seyircilere gönülden teşekkür ederim" dedi.

Tuğba Dural, İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun olmuş, mesleğe ilk adımını CNN TÜRK'te atmıştı. Dural 8 yıldır ise NTV Spor'da görev yapmaktaydı.