NTV Spor satıldı! Rıdvan Dilmen şimdi ne yapacak?

NTV Spor'u alarak Türkiye'de daha da güçlenen medya devi Discovery Communications, kanalı erkeklere yönelik D-Max olarak devam ettirecek.

Güncellenme 06 Şubat 2018 09:19

Türkiye'nin önemli spor kanallarından olan NTV Spor geçtiğimiz günlerde yayın hayatına son vereceğini açıklamış ardından da Discovery Communications ile anlaşmaya varılarak el değiştirmişti.

Discovery Communications'ın 13 kanalı oldu

Daha önceki yıllarda Doğuş Grubu ile stratejik bir ortaklık anlaşması yapan Discovery Communications, NTV Spor'a talip olmuş ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmişti. Yapılan bu ortaklık ile Discovery Communications Türkiye'de kanal sayısını 13'e çıkardı. Bu sayede reklam verenlerin ilgi odağı olarak uluslararası arenada da kendine güç katmış oldu.

NTV Spor evine döndü

Eurosport, TLC, Discovery Channel, Discovery Kids, Travel & Living, Animal Planet gibi kanallların da sahibi olan Discovery Communications izleyiciye geniş yelpazede birçok seçenek sunuyor. Discovery, son olarak NTV Spor'u da almış, kanal "Gerçek efsaneler bir gün evlerine döner..." sloganı ile yayın hayatına NTV bünyesinde devam etme kararına imza atmıştı.

NTV Spor, NTV'de devam edecek

NTV Spor yayın hayatına NTV bünyesinde devam ederken Rıdvan Dilmen'de yine NTV'de program sunmaya devam edecek. Kanalın yine sevilen programlarından 90+'nın da NTV'den yayınlanması planlanıyor.

NTV Spor'un frekansına başka bire kanal gelecek

NTV Spor'da yayınlanan basketbol maçlarının ise web üzerinden devam edeceği veya NTV'de yayınlanması konuşuluyor. Şu an NTV Spor'un bulunduğu frekansa ise yeni bir kanal gelecek.

Erkeklere yönelik eğlence kanalı

Kanalı alan Discovery Communications, NTV Spor'u D-Max olarak değiştirecek. Kanalın içeriği ise erkeklere yönelik eğlence yayınları yapan bir çizgide olacak. D-Max kanalının tüm platformlarda yayın yapması bekleniyor. D-Max'le ilgili ise yakın bir zamanda resmi açıklama yapılacak.