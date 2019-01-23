Norveç'i FETÖ'cüler işgal etti! İşte iltica edenlerin sayısı

Geçen yıl Norveç'e iltica eden Türk sayısı Suriye, Somali ve Eritre ülke vatandaşlarını geçti.

Güncellenme 23 Ocak 2019 10:03

Dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi en yüksek ülkeleri arasında yer alan Norveç’te, yabancılar polisinin yayınladığı yıllık iltica raporunda Türk vatandaşları ilk sırada yer aldı. Bahsi geçen raporda yer alan bilgilere göre, 2018 yılında Norveç’e sığınma talebi eden her 10 kişiden 3’ü Türk oldu.

Türkiye ilk sırada yer aldı

Daha önceki yıllara ait verilere göre Suriye, Somali ve Eritre ülkelerinin vatandaşları en fazla iltica edenler arasında yer alıyordu. Fakat bu durum geçtiğimiz yıl tam tersine döndü. UDI'nin raporuna göre; 2018 yılı içinde iltica eden Suriyeli sayısı 465'te kalırken Türklerin sayısı 765 olarak kayıtlara geçti ve listede ilk sıraya yükseldi.

Göçmenlerin hayali Norveç’e sığınmak

Dünyanın farklı ülkelerinde normal yollar ile vasıflı göçmen alan Norveç, güvenli ve refah seviyesi yüksek olması sebebi ile iltica ve sığınma kapsamında da birçok insanın başvurduğu ülkelerin başında geliyor.

En fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler arasında

Norveç, İsveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri gerek siyasi gerekse insani nedenlerle dünyada en fazla iltica başvurusu alan ülkeler arasında. Norveç yabancılar polisinin (UDI) yıllık raporunda Suriye, Somali ve Eritre gibi en fazla sığınma ve iltica talep eden ülke vatandaşları arasına Türkiye'de eklenmiş oldu.

Başvuru değerlendirmesine ara verilecek

Türk vatandaşlarından gelen başvurulardaki artış nedeniyle Norveç yabancılar polisi (UDI) Haziran 2017 tarihinde yaptığı açıklamada, dosya içeriklerinin daha dikkatli ve detaylı incelenmesi için başvuruların değerlendirilmesine belli bir süre ara verileceğini duyurmuştu.

97 ülkeden iltica başvurusu yapıldı

Norveç'te resmi verilere göre 2018 yılında toplam 97 ülkeden iltica başvurusu yapıldı. Başvuru ve değerlendirme süreçleri tamamlanan dosyaların yüzde 91 i olumlu sonuçlanarak kişilere oturumları verildi.

Türkiye’den kaç kişi iltica talebinde bulundu

2018 yılında Norveç'e Türkiye'den iltica talebinde bulunanların sayısı 765'e yükseldi. Bu sayı Suriyeliler için 419, Eritre vatandaşları için 241 ve İran vatandaşları için 119 olarak kayıtlara geçti.

En fazla haziranda başvuru yapıldı

Yıl içinde Türklerden en fazla başvuru haziran ayında gerçekleşti. Ocak ayında 5 kişi, haziran ayında 216 kişi iltica talebinde bulundu.