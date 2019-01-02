Norveç Başbakanı halkı uyardı! En az iki çocuk...

Yeni yıl konuşması yapan Norveç Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki sistemin bozulmaması için her ailenin en az iki çocuk yapması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 11:15

Yeni yıl konuşması yapan Norveç Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki refah seviyesine ve sistemin ayakta kalması için gerekli olan nüfus artışına vurgu yaptı.

Ortalama ne kadar çocuk doğuyor?

Norveç’te ortalama 1.6 oranında çocuk doğurduğunu belirten Solberg, ülkedeki refah sisteminin devam etmesi için bu oranın yeterli olmadığını, bir ailenin en az 2 çocuk yapması gerektiğini söyledi.

10 yıl sonra sıkıntı yaşanabilir

Ülkede şu an devam eden sistemin 10 yıl daha sorunsuz devam edeceğini vurgulayan Solberg, vergi ödeyen nüfusun artmaması durumunda ise Norveç refah sisteminde sorunların baş göstermeye başlayacağını bildirdi.