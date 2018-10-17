Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia X7 görücüye çıktı!

Nokia’nın yeni modeli Nokia X7 tanıtıldı. Başlangıç fiyatı ise 245 dolar olarak belirlendi.

Güncellenme 17 Ekim 2018 17:13

Nokia’nın yeni modeli Nokia X7 görücüye çıktı. Nokia; 6,18 inçlik ekrana sahip olan Nokia X7 modelinde metal çerçeve ve cam kaplama tasarımı tercih edildi. 154,8 × 75,76 × 7,97 mm olan ölçüler 6 inçlik Nokia 7 Plus modelinden bir miktar daha küçük.

Başlangıç fiyatı ne olacak?

Çentikli bir tasarıma sahip olan yeni model ile yüzde 86,5 ekran-kasa oranına ulaşıldı. Nokia X7 akıllı telefonunun başlangıç fiyatı ise 245 dolar olarak belirlendi.

Diğer modellere göre daha iyi

Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen telefon önceki modellere göre performans anlamında daha iyi olacak. 10nm üretim süreci ise batarya performansına olumlu olarak yansıyacak. Nokia X7 modeli 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM ile 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri ile piyasaya sürülecek.

Sekiz çekirdekli

10 nm fabrikasyon süreci ile üretilen, sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan SD710, 2,2 GHz seviyesine ulaşabiliyor. Sekiz adet özelleştirilmiş Kryo 360 çekirdeğinin yer aldığı işlemci, Adreno 616 GPU'ya ve X15 LTE modeme ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arkasında çift kamera bulunuyor

Cihazın arkasında çift kamera bulunuyor. 12 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve f/1,8 diyaframa sahip olan OIS destekli (Sony IMX363) ana kameraya, 13 Megapiksel çözünürlüğünde f/2,4 diyaframa sahip ikinci kamera eşlik ediyor.

Yapay zeka imkanlarından faydalanıyor

Ön tarafta 20 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alırken, Snapdragon 710'un yapay zeka imkanlarından faydalanan Nokia X7 kullanıcılara bokeh efekti ve sahte tanıma gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Hızlı şarj özelliği

Cihazın 3500 mAh kapasiteli bataryası, 18 W'lık bir şarj aleti ile 30 dakika gibi bir sürede yüzde 50'lik bir seviyeye ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra 3,5 mm kulaklık girişinin yer aldığı cihazın başlangıç fiyatı 245 dolar olarak açıklandı.