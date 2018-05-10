Nokia X bomba gibi geliyor

Tanıtım tarihi yaklaşan Nokia X’in görselleri ve bilgileri internete sızdı. Kullanıcılar yeni modeli çok beğeneceğe benziyor.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 22:30

Tanıtım tarihi yaklaşan Nokia X’in görselleri ve özellikleri internete sızdırıldı. Gelecek hafta görücüye çıkma planları yapan telefonun, görsellerinin yanı sıra donanımına ait bazı özelliklerde önceden ortaya çıktı.

Üç renkle piyasaya sürülecek

Sızan görsellere ve bilgilere göre, telefon mavi, siyah ve gümüş gibi üç temel renkle piyasaya çıkacak. Cihazda tahmin edileceği üzere diğer birçok Android akıllı telefon gibi iPhone X’ten esinlenmeler bulunuyor ve çentikli tasarım anlayışını benimsiyor.

Tasarımına ait görseller de sızdı

Yeniden piyasaya çıkan Nokia 2017’de beklediği başarıyı yakaladı. Bu başarıyı 2018’de de korumak isteyen markanın, yeni telefonu Nokia X‘in tasarımına ait ilk gerçek fotoğraflar ortaya çıktı.

İşlemcisi hakkında bilgi yok

Sızan bilgiler olmasına rağmen Nokia X’in işlemci tarafındaki özellikleri hala sır gibi saklanıyor. Yeni bir yonga seti kullanıcıları beklerken, telefonun bünyesinde bulunan işlemci kısmen Snapdragon 636 ile benzerlik gösteriyor.

RAM kapasitesi ne olacak?

Nokia’nın yeni modelinde üç farklı RAM kullanıcının karşısına çıkacak. RAM sç3, 4 ve 6 GB olarak belirlenmiş durumda. Mevcut RAM kapasitesini iki çeşit depolama seçeneği destekleyecek. Depolama seçenekleri ise 32 GB ve 64 GB olarak kullanıcının deneyimine sunulacak.

Arka kamerası tasarımı bozuyor

Ekran özelliklerinde ise 5,8 inçlik, 2280×1080 çözünürlükte bir panel dikkatleri üzerine çekiyor. Ekran oranı ise 19:9 olan modelin arka kamerasında bulunan çıkıntı nedeni ile masadaki duruşunun düz olmayacağı belirtildi. Bu da tasarımdaki tek eksiklik olarak öne çıkıyor.

Kameralar çok işveli

Bu cihazı almak isteyenleri kamera kısmında, 16 MP değere sahip bir ön kamera bekliyor. Telefonun arkasındaki çift kamera ise ayarlanabilir özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Nokia X’in fiyatı ne kadar olacak?

Nokia X’in en fazla öne çıkan özelliği ise 3000 mAh gücünde bir bataryaya sahip olması. Batarya verileri göz önünde bulundurulduğunda, yeterli bir potansiyel olacağı iddia edildi. Cihaz hakkındaki sızıntı bilgilerden yola çıkarak yapılan yorumlar şimdilik bu yönde. Yeni modelin ücreti hakkında ise henüz net bir bilgi yok ama 250 dolar civarında bir fiyatla piyasa sürüleceği tahmin ediliyor. Türkiye’deki fiyatının ne olacağı ise Nokia X’in tanıtımı yapıldıktan sonra belli olacak.

Kaynak: ShiftDelete.net